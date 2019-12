Wanderung zum "Hohlen Stein"

Bad Staffelstein - Der Kur- und Tourismus-Service bietet am morgigen Freitag eine geführte Wanderung unter fachkundiger Leitung mit geselliger Einkehr an. Die Strecke verläuft folgendermaßen: Schwabthal - Hohler Stein - Kemitzenstein - Wattendorf - Schwabthal. Die Tour ist etwa elf Kilometer lang. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz Ortseingang Schwabthal. red