Wanderung zum Hausberg Kordigast

Die Gemeinde organisiert in Kooperation mit der VHS Lichtenfels am Freitag, 14. September, eine Wanderung unter dem Motto "Obermain erleben". Mit Wanderführer Stefang Hanke laufen die Teilnehmer auf den Kordigast. Während der Rundwanderung besuchen die Teilnehmer auch das Gipfelkreuz mit Blick über das Maintal. Die Tour hat eine Länge von etwa zehn Kilometern und dauert vier Stunden. Treffpunkt ist am Sportplatz an der Weismainer Straße in Woffendorf. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Weitere Auskunft und Anmeldung bei Manuela Firnschild (Telefon 09572/387-11) oder unter www.vhs-lif.de. red