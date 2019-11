Wanderung zum Haus am Dornig

Am morgigen Freitag wird um 13 Uhr eine Wanderung unter fachlicher Leitung mit geselliger Einkehr angeboten. Die Wand erstrecke ist etwa zehn Kilometer lang und verläuft von Bad Staffelstein, Haus am Dornig, Pferdsfeld, Eichelsee und wieder zurück. Treffpunkt ist am Stadtturm in der Bamberger Straße 25. red