Wanderung zum Flugplatz Kulmbach

Der Alpenverein veranstaltet am kommenden Sonntag, 6. Oktober, eine Wanderung auf dem Frankenwaldsteig über Neufang zum Flugplatz Kulmbach. Nach einem kurzen Aufenthalt am Flugplatz geht es weiter nach Oberpurbach und Eggenreuth. Der Rückweg führt über Gumpertsdorf zurück nach Baumgarten. Im Gasthaus Linden ist eine Einkehr geplant. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr am Kaulangerparkplatz in Kronach, bzw. um 13.40 Uhr am Parkplatz am Gasthaus in Baumgarten bei Kulmbach. Die Wanderstrecke beträgt rund acht Kilometer und die Wanderzeit etwa zweieinhalb Stunden. Gäste sind willkommen, beim DAV mitzuwandern. Infos bei Wanderführer Georg Barnickel unter der Telefonnummer 09261/95104. red