Der Rhönklub- Zweigverein Münnerstadt bietet am Freitag, 27.September, eine Federweißenwanderung an. Die Wanderung führt vom Parkplatz an der Kreismülldeponie über den Wittelsbacher Turm nach Wirmsthal. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 14 Uhr der Parkplatz am Oberen Tor in Münnerstadt. Gäste sind willkommen. Wanderführer ist Egbert Haut, Tel.: 09733/ 782 09 04. sek