Wanderung zum Federweißen

Der Schülerjahrgang 1946 wandert am Freitag, 14. September, zum Federweißen nach Feuerthal. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr in der Berliner Straße an der Alten Wache.Wer nicht mitwandert, kann um 17 Uhr in die Heckenwirtschaft Schum kommen. sek