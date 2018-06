Der Bund Naturschutz bietet am Sonntag, 24. Juni, eine naturhistorische Wanderung zum Brönnhof an. Werner Keller vom BN beleuchtet dabei die historische Entwicklung vom ehemals land- und forstwirtschaftlich genutzten Gelände zum militärischen Übungsplatz bis schließlich zur bayernweit größten Naturerbefläche. Im Anschluss besteht die Möglichkeit bei einem Imbiss am See zu verweilen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Rannunger See. sek