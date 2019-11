Wanderung zu den Weihnachtsmärkten

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Sonntag, 1. Dezember, eine Weihnachtsmarkt-Wanderung. Mit der Bahn geht es nach Hallstadt, wo der schöne Weihnachtsmarkt besucht wird. In gemütlichem Tempo wandern die Teilnehmer entlang des Maines zum nächsten Weihnachtsmarkt nach Breitengüßbach. Nach ausreichender Stärkung und Besichtigung geht es dann mit dem Zug nach Bamberg zurück. Die Strecke ist circa zehn Kilometer lang. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Haupteingang des Bamberger Bahnhofs. red