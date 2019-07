Wanderung zu den uralten Baumriesen

Der Bund Naturschutz (BN) Bamberg lädt für den Mittwoch, 17. Juli, zu einer geführten Wanderung unter dem Motto "Die berühmte Waldabteilung Klein-engelein" ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr der Wanderparkplatz "Pfad der Artenvielfalt" in der Weilersbachstraße am Ortsende des Rauhenebracher Gemeindeteils Obersteinbach. Die zirka sechs Kilometer lange Wanderung dauert etwa drei Stunden. Die Teilnehmer wandern zu den berühmten alten Buchen in der Waldabteilung "Kleinengelein". Der Bestand gilt als einer der ältesten in ganz Deutschland. 2010 wurde hier ein kleines Naturwaldreservat ausgewiesen. Veranstalter ist der Bund Naturschutz Bamberg in Kooperation mit dem Freundeskreis Nationalpark Steigerwald im Rahmen von BayernTourNatur. Die Veranstaltung ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es beim Freundeskreis Nationalpark Steigerwald (Telefonnummer 09553/989042 oder Rufnummer 0151/51797673). red