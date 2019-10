Wanderung zu den Steinbrüchen

Am Donnerstag, 10. Oktober, unternimmt der Haßberghauptverein seine nächste Monatswanderung. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Gemeindezentrum in Breitbrunn. Die Wanderung geht

zu den Steinbrüchen um Breitbrunn und zu den Coburger Sandsteinen im Ebelsbachtal. Diese Steinbrüche bieten einen tiefen Einblick in die Erdgeschichte. Mittagseinkehr ist in der Metzgerei Espig in Ebelsbach. Die Wanderstrecke beträgt etwa 14 Kilometer. Der Wanderführer ist Heinz Fausten aus Jesserndorf. Festes Schuhwerk und Wanderstöcke werden empfohlen. Wandergäste sind willkommen. red