Die Gartenfreunde von Ober- und Unterwallenstadt, treffen sich am Samstag, 15. Juni, um 16 Uhr am Kriegerdenkmal in Oberwallenstadt zur Wanderung zur "Kellerwirtschaft" bei Michelau. Wer nicht laufen kann oder will, kann mit dem Fahrrad und Pkw nachkommen. Infos über Mitfahrgelegenheiten gibt es bei der Vorsitzenden Irmgard Zeis unter der Rufnummer 09571/1692536. Zur Wanderung sind auch Freunde und Bekannte eingeladen. red