Wanderung zu den großen Steinen

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen unternimmt am Samstag, 24. August, eine Rundwanderung zu den großen Steinen. Die sportlicheWanderung

ist mittelschwer. Die Strecke beträgt zirka zwölf Kilometer. Ausgangs- und Zielort ist Riedenberg, am Parkplatz am Sportplatz.Treffpunkt ist um 9.30 Uhr. Für unterwegs ist Rucksackverpflegung angeraten. Die Wanderung verläuft über schmale und steile Pfade zu den Steinen.Weiter geht es über Oberbach zum "Haus der schwarzen Berge", und zurück nach Riedenberg. Die Rückkehr ist für zirka 15.30 Uhr geplant. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen. Informationen gibt es bei Wanderführer Wolfgang Braun. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 20. August: Mobil: 0171/993 80 32, E-Mail: wolf-e-braun@web.de . Gäste sind willkommen. sek