Wanderung zu den Frühjahrsblühern

Am Samstag, 13. April, findet beim Rhönklub-Zweigverein Hammelburg eine naturkundliche Halbtageswanderung zu den Frühjahrsblühern am Sodenberg und über Diebach zurück nach Hammelburg statt. Treffpunkt für diese Wanderung ist um 13 Uhr am ehemaligen Postamt Hammelburg. Werner Lippmann führt die Teilnehmer durch das Gebiet. sek