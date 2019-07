Der Bund Naturschutz veranstaltet am Samstag, 3. August, eine Wanderung zu Blühflächen rund um Obererthal für Kinder, Familien und Erwachsene. Gemeinsam mit Erwin Gerlach entdecken die Teilnehmer die faszinierende Artenvielfalt auf Blühflächen. Treffpunkt zur Führung mit Erwin Gerlach (Tel.: 09732/ 1235) ist um 10 Uhr in der Schulgasse 14 in Obererthal. sek