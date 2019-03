Wanderung zu den Adonisröschen

Einmal im Jahr, Anfang April, blühen am Sodenberg die Adonisröschen. Zu einer Wanderung hierzu treffen sich die Frauen des Frauenprojekts "Frauen Moment mal" am Donnerstag, 28. März, um 13 Uhr in Euerdorf am Spitzgarten zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Die Wanderung findet nur bei gutem Wetter statt. Selbstverpflegung kann mitgebracht werden, da ein kleines Picknick geplant ist. sek