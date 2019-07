Die für Donnerstag, 4. Juli, vorgesehene Wanderung der Senioren-Union zu Kaiser's Weinberghütte "Vinicia" wurde auf Grund der Temperaturen abgesagt und auf die Terrasse und den Garten im Hotel Kaiser in Hammelburg verlegt. Das Treffen beginnt um 15 Uhr. Der Frühstückstreff findet am Donnerstag, 11. Juli, von 10 bis 12 Uhr im Café am Markt (Café Glücklich!) statt. sek