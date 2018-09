Wanderung von Brauerei zu Brauerei

Zu einer geführten Brauerei-Wanderung lädt der Kur- und Tourismus-Service am morgigen Samstag um 10 Uhr ein. Die Tour mit geselliger Einkehr verläuft von Bad Staffelstein über Unterzettlitz, Wiesen, Nedensdorf und Unnersdorf zurück nach Bad Staffelstein. Die Streckenlänge mit leichtem Schwierigkeitsgrad beträgt etwa 15 Kilometer. Start ist am Stadtturm in der Bamberger Straße 25. Für Gäste mit Gästekarte ist die Wanderung kostenfrei. red