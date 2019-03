Wanderung und Tagesfahrt des VdK

Am morgigen Samstag startet die VdK-Monatswanderung um 13 Uhr am Schützenplatz, wo Fahrgemeinschaften für die Fahrt zum Ausgangspunkt der Wanderung gebildet werden. Festes Schuhwerk, eventuell Wanderstöcke und eine kleine Brotzeit sind empfehlenswert. Unterwegs besteht eine Einkehrmöglichkeit. - Für die VdK-Tagesfahrt nach Bayreuth am Samstag, 18. Mai, stehen noch einige Plätze zur Verfügung. Im Programm sind eine qualifizierte Führung im Botanischen Garten der Universität sowie ein Besuch des Neuen Schlosses und des Wilhelminischen Rokokotheaters, das nach der Renovierung wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Anmeldungen für diese Fahrt sind bei der VdK-Vorsitzenden unter faber.monika1@gmx.de oder Telefon 09571/5127 möglich. Bei dieser Tagesfahrt und bei der Monatswanderung sind auch Nichtmitglieder willkommen. mfa