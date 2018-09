Wanderung und Stadtführung

Der Rhön-klub-Zweigverein Bad Kissingen organisiert am Donnerstag, 13. September, zum zehnten Mal die traditionellen Fahrt "Wein - Kultur - Natur". Die Tour führt nach Karlstadt und Umgebung. Busabfahrt ist um 9.45 Uhr am Massaplatz, um 9.50 Uhr am Berliner Platz und um 10 Uhr an der St.-Elisabeth-Kirche in Garitz. Eine fast sechs Kilometer lange Wanderung auf dem Mainwanderweg steht am Anfang und endet auf der Winzerhütte oberhalb von Gambach, wo eine Brotzeit bereitsteht. Die Nichtwanderer bringt der Bus ganz in die Nähe dieses Aussichtspunktes. Es schließt sich eine Führung durch die historische Altstadt von Karlstadt an, Ausklang ist beim Spanferkelessen. Die Rückkehr in Bad Kissingen ist für etwa 19.30 Uhr vorgesehen. Die Tour wird zu allen Stationen vom Bus begleitet. Anmeldungen nimmt Eberhard Gräf bis spätestens 10. September unter Tel.: 0971/694 89 entgegen. sek