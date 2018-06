Wanderung und Grillfest

sek



Eine Kooperationsveranstaltung Albertshausen/Elfershausen besuchen die Mitglieder vom Rhönklub-Zweigverein Hammelburg am Mittwoch, 27. Juni. Geplant ist eine Wanderung mit anschließendem Grillfest an der Wetterschutzhütte Albertshausen. Abfahrt ist um 12 Uhr am Bleichrasen. Die Tour führt Herbert Klabouch. Eine Anmeldung für das Essen ist erforderlich.