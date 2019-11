Wanderung und Besuch am Adventsbasar

Der Rhönklub-Zweigverein bietet kurzfristig am Samstag, 30. November, eine Rundwanderung bei der Burg Bibra an. Ein Besuch des Adventsbasars mit weihnachtlichem Flair in der Burg Bibra schließt sich an. Treffpunkt ist der Parkplatz am Oberen Tor in Münnerstadt um 14 Uhr zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Der Abschluss ist in der Goldenen Gans geplant. Wanderführer ist Gerhard Streidt. sek