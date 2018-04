Wanderung um Pottenstein

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es einen weiteren Termin für die geführte Wanderung "Alpiner Steig rund um Pottenstein" am Sonntag, 15. April, um 14 Uhr. Atemberaubende Aussichtspunkte rund um Pottenstein, vier Aufstiege und Abstiege, luftige Höhen, beste Aussichten und viele steile Wege machen diese Tour zu etwas Besonderem. Die Wanderung mit dem zertifizierter Gästeführer Thomas Büttner beginnt und endet am Tourismusbüro in Pottenstein. Sie dauert ungefähr drei Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Thomas Büttner unter Telefon 01575/2713310 oder per E-Mail an info@die-fraenkische-schweiz.com. red