Die Verdi-Senioren Haßberge planen eine Wanderung. Sie treffen sich am Mittwoch, 18. September, um 14 Uhr in Haßfurt bei "Lidl" (Hofheimer Straße), um Fahrgemeinschaften zu bilden. Sie wandern dann um den Ellertshäuser See (anschließend Einkehr im "Gasthaus Seeblick" am Ellertshäuser See). Alle Mitglieder sind eingeladen. red