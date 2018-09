Der Fränkische-Schweiz-Verein, Ortsgruppe Eggolsheim, lädt ein zu einer Wanderung um den Hummerstein bei Gasseldorf. Herbert Wetzel führt am Sonntag, 16. September, ab 13 Uhr eine leichte Rundwanderung von acht Kilometern und circa zwei Stunden Laufzeit mit anschließender Einkehr. Treffpunkt ist an der Jägersburg in Bammersdorf, es können Fahrgemeinschaften gebildet werden. Einladung ergeht an die gesamte Bevölkerung. red