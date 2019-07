Der Kur- und Tourismus-Service bietet morgen, Samstag, um 13 Uhr eine Wanderung unter fachlicher Leitung mit geselliger Einkehr an. Die neun Kilometer lange Wanderstrecke hat einen mittelschweren Schwierigkeitsgrad und verläuft von Bad Staffelstein über den Karlsteig ins Löwental und über einen Rundweg nach Loffeld und wieder zurück nach Bad Staffelstein. Treffpunkt ist am Stadtturm in der Bamberger Straße 25. red