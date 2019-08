Die Versehrten- und Reha-Sportgruppe von Burgkunstadt weist darauf hin, dass die Sportstunde am morgigen Donnerstag entfällt. Stattdessen eine Wanderung zur Kirchweih in Theisau unternommen, verbunden mit einer gemütlichen Einkehr in der Gastwirtschaft Vonbrunn. Treffpunkt zum Abmarsch ist um 18 Uhr auf dem Parkplatz von Thomas Philipps. dr