Der Rhönklub veranstaltet am Sonntag, 16. Juni, eine etwa elf Kilometer lange Wanderung rund um Tann. Nach einem Stadtrundgang ist auf dem leichten Rundweg eine Mittagseinkehr geplant. Die Wanderung bietet herrliche Aussichten auf die Kuppenrhön und das hessische Kegelspiel entlang des Ulstertals. Rückfahrt ist nach der Kaffeepause. Treffpunkt zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 9 Uhr am Parkplatz Oberes Tor. sek