Die Freizeitgruppe des Alpenvereins DAV unternimmt am Mittwoch, 12. September, eine Wanderung "Rund um Pretzfeld". Treffpunkt ist auf dem Parkplatz "Magnesia" in der Bayreuther Straße in Forchheim. Unterwegs wird Rast im Landgasthof "Zur Sonne" in Kirchehrenbach gemacht. Die Wanderung führt Erwin Wunder. red