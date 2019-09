Am Donnerstag, 19. September, bietet das Tourismusbüro Pottenstein ab 14 Uhr eine geführte Wanderung rund ums Felsenstädtchen an. Die Gehzeit beträgt etwa drei Stunden, Treffpunkt ist vor dem Tourismusbüro am Rathaus. Als Wanderführer fungiert Johann Brendel, die Teilnahme ist kostenlos. Der Veranstalter bittet die Teilnehmer darum, auf festes Schuhwerk und zweckmäßige Kleidung zu achten. Die Wanderroute legt der Wanderführer fest. red