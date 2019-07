Die Umweltstation Weismain bietet am Sonntag, 14. Juli, eine naturkundliche Exkursion mit Wilhelm Ebitsch an. Der Rundgang führt über Streuobstwiesen und zu alten Bäumen rund um Kleukheim und Prächting. Dabei gibt der Referent sein Wissen an die Teilnehmer weiter. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Kriegerdenkmal in Kleukheim. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red