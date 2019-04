Wanderung rund um Falkenstein

Der Rennsteigverein Steinbach am Wald wandert am Sonntag, 28. April, rund um Falkenstein. Diese Rundwanderung ist etwa fünf Kilometer lang, beginnt an der Fischbachsmühle und führt über Falkenstein und Forellenhof zur Steinbachsmühle und wieder zurück. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Schützenplatz Steinbach am Wald. Wanderführerin ist Irene Müller. Gäste sind willkommen. red