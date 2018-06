Wanderung rund um den Lauberberg

Am Sonntag, 8. Juli, startet um 14 Uhr im Karpfenland Aischgrund eine vierstündige Wanderung vom Lauberberg rund um Ailersbach, Rohensaas und Gottesgab. Unterwegs wartet eine Brotzeit am Weiher auf die Teilnehmer. Treffpunkt für die Wanderung ist an der Antoniuskapelle in Sterpersdorf . Wanderschuhe sind erforderlich. Für die Planung wird um Anmeldung unter Telefon 0151/26211382, gebeten. red