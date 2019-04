Die Gemeinde Altenkunstadt sowie die VHS Lichtenfels veranstalten am Freitag, 10. Mai, um 14 Uhr eine etwa vierstündige und sieben Kilometer lange Wanderung nach Strössendorf. Wanderstart ist am Parkplatz in der Langheimer Straße 93 in Altenkunstadt. Wanderführer Stefan Hanke führt die Teilnehmer über den Strössendorfer Hausberg Külmitz an der alten Eiche von Zeublitz vorbei nach Strössendorf. Unterwegs erfahren die Wanderer allerlei Interessantes über die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. In Strössendorf angekommen wird die Kirche besichtigt. Es schließt sich eine kleine Pause in idyllischer Umgebung des Schlossgartens mit Kaffee und Kuchen an. Anschließend geht es zurück über den Radweg Strössendorf zurück zum Ausgangspunkt. Anmeldungen bei der Gemeinde Altenkunstadt, Telefon 09572/387-20 (Sandra Herold) sowie online unter www.vhs-lif.de. red