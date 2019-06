Der Rennsteigverein Ortsgruppe Zapfendorf lädt am morgigen Sonntag, 16. Juni, zur Wanderung nach Merkendorf ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Zapfendorf an der Wandertafel. Die etwa zehn Kilometer lange Wanderung geht auf dem Pfaffenritt durch den schönen Buchenwald bis zum Sportplatz Sassendorf, anschließend nach Leimershof (hier Einstieg zur Wanderung möglich am Solarpark um circa 15 Uhr ) und weiter nach Merkendorf. Schlusseinkehr ist in der Brauerei Wagner in Merkendorf, wo man um 16.30 Uhr ankommen will. Weitere Informationen gibt es bei Wanderführerin Josefine Stober vom Rennsteigverein 1896, Telefon 09547/256. Festes Schuhwerk und Wanderstöcke werden empfohlen. Gäste sind willkommen. red