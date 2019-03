Wanderung nach Kronach

Die "Wanderfalken" Wickendorf/Teuschnitz laden alle Vereinsmitglieder und Wanderlustigen zur nächsten Wanderung am kommenden Sonntag, 10. März, ein. Die Wanderstrecke führt von Gundelsdorf nach Kronach. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Vereinsheim beziehungsweise um 9.30 Uhr in Gundelsdorf beim Gasthaus Bischofshof. Die Vereinsführung freut sich auf zahlreiche Wanderer. red