Eltmann vor 19 Stunden

Wanderung nach Gleisenau

Die Wandergruppe Eltmann unternimmt am Mittwoch, 22. Januar, eine Wanderung. Der Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Raiffeisenbank in Eltmann vorgesehen. Die Tour führt durch das Maintal nach Gleisena...