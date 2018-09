Wanderung mit Parkführung

Die erste VHS- und "Gscheitgut"-Wanderung in diesem Jahr startet am Samstag, 29. September, und führt rund um Memmelsdorf mit Parkführung im Schloss Seehof. Vom Parkplatz am Schloss wandern die Teilnehmer durch Memmelsdorf Richtung Meedensdorf. Von dort geht es durch die fränkische Flur nach Pödeldorf (13-Brauereien-Weg). Entlang des Skulpturenweges wird dann die "Schweizerei" des Schlosses Seehof erreicht. Zum Ende der Parkführung kommen sie auch in den Genuss des Wasserspiels. Nach dem Mittagessen wird die Autorin Katharina Down ihren historischen Roman "Die Ritter des Roten Berges" vorstellen. Am Nachmittag wird dann noch die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt besichtigt und danach in Richtung Lichteneiche gewandert sowie der Stocksee umrundet. Anmeldungen sind noch bis Donnerstag, 27. September, online auf www.vhs-forchheim.de oder telefonisch unter 09191/861060 möglich. red