Wanderung mit Leib und Seele

Am Montag, 22. Juli, treffen sich um 17.30 Uhr zwei Gymnastikgruppen auf dem Parkplatz an der Turnhalle zu einer etwa vier Kilometer langen Gesundheitswanderung. Nach dem Aufwärmen führt die Strecke rund um den Ebensfelder Badesee. Bei Zwischenstopps werden Kraft-, Gleichgewicht-, Koordinations-, Ausdauer- und Dehnübungen ausgeführt. Anschließend ist eine Einkehr in der Pizzeria "Italiana" in Ebensfeld

vorgesehen. Gerne können auch Nichtmitglieder an dieser Gesundheitswanderung teilnehmen. Fragen beantwortet Brigitte Plesnivy unter Telefon 09573/1321. red