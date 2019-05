Die Wanderung mit Kurgästen beim Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau führt am Dienstag, 4. Juni, mit dem Bus bis zur Thüringer Hütte. Ab hier führt die Tour rund um die Kuppe zum Justusbrunnen und zum Silbersee. Der Bus startet um 13.30 Uhr im Staatsbad Vita Spa und Schlosspark, 13.40 Uhr am Kurstift und 13.45 Uhr am Bahnhof in der Stadt. sek