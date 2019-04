Wanderung mit Kirchenführern

Unter dem Motto "Schauen - Staunen - Verstehen" laden die Kirchenführer des Evangelischen Bildungswerks Fränkische Schweiz im April zu Exkursionen ein. Bei der nächsten Wanderung entdecken die Teilnehmer die Orte für Abendmahl, Taufe und Verkündigung. Dabei erfahren sie vieles über den Kirchenbau und die Geschichte der "Evangelischen" in Forchheim. Treffpunkt am Donnerstag, 25. April, ist um 10.30 Uhr vor der Kirche St. Johannis, Zweibrückenstraße 38, in Forchheim. red