Wanderung mit Einkehr und Stadtführung

Der Kur- und Tourismus-Service lädt am Samstag, 9. März, um 10 Uhr zu einer geführten Themen- Brauerei-Wanderung mit geselliger Einkehr ein. Die Strecke verläuft von Bad Staffelstein über Horsdorf, Loffeld, Stublang und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Länge der Wanderstrecke mit einem leichten Schwierigkeitsgrad beträgt etwa 14 Kilometer. Die Wanderung ist für Gästekarteninhaber kostenlos. Treffpunkt ist am Stadtturm, in der Bamberger Straße 25.

Zur gleichen Zeit findet eine kleine Stadtführung statt. Treffpunkt ist am Staffelsteiner Stadtmuseum in der Kirchgasse 16. red