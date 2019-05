Wanderung  mit dem Kneipp-Verein

Der Kneipp-Verein Bamberg lädt am Donnerstag, 30. Mai , zu einer Wanderung nach Zedersitz zum Kneippfest ein. Schirradorf, den Ausgangspunkt der Wanderung, erreichen die Teilnehmer mit Pkw, der Parkplatz befindet sich am Ortseingang. Von dort führt der Weg über die Burg Zwernitz und über Sanspareil nach Wonsees, wo die Wanderer im Gasthaus "Zur Krone" Mittagspause machen. Anschließend wandern die Teilnehmer an der Schwalbach entlang, wo sich drei Kneippanlagen befinden (bitte Handtuch mitbringen). Die erste Kneippanlage ist in Wonsees, bei der nächsten in Zedersitz findet das Kneippfest statt. Die dritte Kneippanlage befindet sich am Ausgangspunkt Schirradorf. Die Wanderstrecke ist etwa zwölf Kilometer lang. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz an der Blauen Schule in der Kloster-Langheim-Straße. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Mitfahrer werden um Benzingeld gebeten. Wanderführer sind Barbara und Joachim Braun, Telefon 0951/37873. Es werden festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung empfohlen. red