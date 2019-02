Wanderung mit dem Kneipp-Verein

Am Samstag, 23. Februar, wandert der Forchheimer Kneipp-Verein am Kanal entlang nach Hausen. Dort laufen die Teilnehmer durch den alten Ortskern, besuchen die Hausener Kirche und zwei Hauskapellen. Mittagessen ist für 12.30 Uhr im "Pilatushof" vorgesehen, bevor es wieder am Kanal entlang zurückgeht. Wanderführerin ist Charlotte Paul, Telefon 09191/31533. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Kneippanlage auf der Sportinsel in Forchheim. Die Gehzeit beträgt ungefähr zweieinhalb Stunden. Gäste sind willkommen. red