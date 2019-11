Wanderung mit dem CSU-Kandidaten

Der CSU-Ortsverband Heroldsbach lädt alle Mitglieder und Interessierte zu einer Herbstwanderung mit Bürgermeisterkandidaten Benedikt Graf von Bentzel ein. Die Teilnehmer können bei einer Wanderung den Kandidaten näher kennenlernen und mit ihm über die Zukunft Heroldsbachs diskutieren. Die Wanderung startet am Freitag, 8. November, um 17 Uhr. Treffpunkt ist am Dorfplatz in Heroldsbach. Nach einer etwa einstündigen Wanderung wird im Gasthaus Dippacher in Poppendorf zum Karpfenessen eingekehrt. Der Veranstalter bittet darum, eine Taschenlampe nicht zu vergessen und auf feste Schuhe zu achten. Aus organisatorischen Gründen wird um eine kurze Anmeldung unter Telefon 09190/726 oder per E-Mail an hermann.vortmann@t-online.de gebeten. red