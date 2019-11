Wanderung ins Scheßlitzer Land

Am 7. November, unternehmen um 13.30 Uhr die Awo-Donnerstagswanderer eine Wanderung zum Saisonende ins Scheßlitzer Land. Wolfgang Vetter wird diese Tour durchführen. Die Gruppe trifft sich mit Pkw am Parkplatz der Baur-Sportanlage (Dr.- Sattler-Straße 1). Start und Schlusseinkehr ist in der "Vogelsmühle" in Burglesau.; Infos unter Telefon 09572/3332. Gäste und Neueinsteiger sind willkommen. red