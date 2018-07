Wanderung ins "Kapellen-Land"

red



Am Sonntag, 8. Juli, findet eine Wanderung mit Ingrid Albert statt. Sie führt ab Wiesentfels durchs Königsfelder "Kapellen-Land" - wo die Aufseß entspringt. Treffpunkt der Wanderer mit Privat-Pkw zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 8 Uhr am Raiffeisenparkplatz in Burgkunstadt . Nähere Infos bei der Wanderführerin unter Telefon 09274/8070892 oder mobil 0157/88465842.