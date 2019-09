Coburg 04.09.2019

Wanderung ins Finkenauer Wäldchen

Die Wandergruppe trifft sich am Mittwoch, 11. September, um 12 Uhr am Treff der Arbeiterwohlfahrt. Die Tour führt dann durch das Finkenauer Wäldchen zum Ziel mit Einkehr in der "Schnitzelstube". Um An...