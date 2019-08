Am 1. September halten die Awo-Sonntagswanderer eine Wanderung in und um das Bärental mit Wanderführerin Irmi Klement ab. Treffpunkt und Abfahrt der Wanderer ist um 8 Uhr am Raiffeisenparkplatz/Burgkunstadt. Wanderbeginn ist um 8.15 Uhr in Weismain an der Grundschule, Heinrichshöhe/ Bgm.-Rothlauf-Straße. Unterwegs sind Rucksackverpflegung und eine Schlusseinkehr vorgesehen. Stammwanderer, Gäste und Neueinsteiger sind willkommen. Nähere Infos bei der Wanderführerin unter Telefon 09575/981760. red