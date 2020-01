Forchheim 03.01.2020

Wanderung in Niedermirsberg

Die DAV-Freizeitgruppe veranstaltet am heutigen Mittwoch eine Wanderung in Niedermirsberg. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz "Magnesia" in der Bayreuther Straße in Forchheim. Eine Einkehr ist im...