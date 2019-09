Der Thüringerwald-Verein führt am Sonntag, 29. September, eine Wanderung in der Rhön durch. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Hauptpost zur Fahrt mit dem Kleinbus nach Urspringen. Die Strecke verläuft wie folgt: Thüringer Hütte, Gangolfsberg, an der Prismenwand vorbei, Schweinfurter Teufelskeller und Oberelsbach (7,5 Kilometer). Feste Wanderschuhe sind Pflicht, Stöcke zu empfehlen. Die Führung hat Roland Weiß. Eine Anmeldung ist bei Evi Bauer unter Telefon 09561/ 94373 möglich. Gäste sind wie immer willkommen. red